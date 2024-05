No espírito de reconhecimento e valorização, a Prefeita Sheila Mosso anunciou, nesta terça-feira, 30, um aumento de R$ 200,00 para os servidores públicos municipais em Chupinguaia.

O auxílio, no início do seu mandato, era de R$ 150,00. Hoje, com o respectivo aumento, chega ao valor de R$ 1.100 (um mil e cem reais).

O gesto solidário é uma demonstração do compromisso da administração municipal com o bem-estar e a dignidade dos trabalhadores da cidade.

Além do anúncio do aumento salarial, a prefeita Sheila Mosso estendeu seus parabéns a todos os trabalhadores de Chupinguaia, celebrando seu esforço e dedicação no Dia do Trabalhador.

A prefeita destacou a importância dos servidores públicos e de todos os trabalhadores para o desenvolvimento e progresso da cidade.

O aumento salarial e as felicitações de Sheila Mosso reforçam o compromisso da administração municipal de valorizar e reconhecer o trabalho árduo dos cidadãos de Chupinguaia.