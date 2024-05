A diretoria da Sicoob Credisul realizou no último sábado, 27 de abril, a Assembleia Geral Ordinária (AGO) semipresencial com seus 77 delegados.

Na reunião, os delegados aprovaram o modelo de distribuição das sobras – apresentado aos cooperados durante as pré-assembleias.

Também foram discutidos o balanço das atividades de 2023, relatório de gestão e auditoria, alterações nas políticas de governança, controles internos e sucessão de administradores. O encontro ocorreu na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura, em Vilhena (RO).

Com o intuito de manter os cooperados informados sobre as atividades da cooperativa, compartilhar resultados e sugerir a destinação das sobras, foram realizadas 34 pré-assembleias nas cidades onde a cooperativa está. Na reunião, Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, destacou que esses encontros contribuem sinergicamente para que a instituição esteja em constante crescimento. “Em mais um ano o processo assemblear proporcionou aos cooperados transparência e integração com a diretoria e equipe. A confiança e credibilidade são nossos maiores ativos, e tem nos feitos expandir”, disse ele.

É o segundo ano que Tony Cozendey, delegado da cooperativa em Cuiabá (MT), participa da reunião, que encerra o processo assemblear do ano e delibera as pautas apresentadas aos cooperados. Ele contou que está satisfeito com a forma como a cooperativa é administrada.

“A reunião é uma oportunidade valiosa para conhecer os números e o balanço do ano anterior. Os avanços em tecnologia facilitam cada vez mais a vida dos cooperados, com ferramentas como o Super App e Moob. Além disso, compreendemos o trabalho da diretoria para trazer benefícios e evolução, permitindo aos cooperados entender seu papel e as vantagens do cooperativismo. Estou muito feliz em fazer parte e tenho certeza de que estamos no caminho certo”.

Após a reunião, delegados e cooperados participaram de um almoço de confraternização no Parque de Exposições de Vilhena.