O deputado federal Lucio Mosquini participou na manhã de segunda-feira (29), de uma audiência com a prefeita Carla Redano para tratar de destinação de recursos para a saúde de Ariquemes.

Foi um encontro muito produtivo, a reunião aconteceu na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes para discutir um recurso no valor de R$ 3 milhões de reais, e contou com a presença do Dr. Dionísio e da Dra. Rosieli da UNIFAEMA, da secretária de saúde Lorena, e do pré-candidato a vereador Sukata.

O deputado federal Lucio Mosquini tratou junto com a prefeita Carla da criação de um centro de especialidade médica para Ariquemes.

Mosquini disse que ter um centro de especialidade médica oferece várias vantagens significativas para pacientes e profissionais de saúde. Aqui estão algumas delas:

– [ ] Atendimento Especializado, centros de especialidade concentram-se em áreas específicas da medicina.

– [ ] Equipe Multidisciplinar: Esses centros reúnem médicos, enfermeiros e outros especialistas.

– [ ] Ambiente Confortável e Especializado: Esses centros são projetados para oferecer um ambiente confortável e acolhedor.

Outro ponto positivo é a parceria da UniFaema junto com a prefeitura nesse projeto.

Essa colaboração entre a Universidade e o poder público gera benefícios significativos para a comunidade local, uma vez que a presença de profissionais da faculdade contribui para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir filas de espera.

O objetivo é oferecer atendimento especializado à comunidade local, o que representa uma melhoria significativa para a saúde da população de Ariquemes.

Tanto a prefeita Carla como a secretaria de saúde Lorena ficaram bastante otimistas com o novo projeto e agradeceram ao deputado pela parceria.