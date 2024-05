Na manhã desta terça-feira, 30 de abril, sete novos Auditores Fiscais de Tributos tomaram posse na Secretaria de Finanças de Rondônia – SEFIN.

Os auditores fiscais, aprovados no concurso público realizado em 2018, foram nomeados em abril e agora seguem para o curso de formação.

Com a principal missão de fiscalizar o pagamento dos tributos e atuar no combate à sonegação fiscal, os novos servidores se integram ao corpo fiscal para contribuir com o desenvolvimento econômico do estado de Rondônia.

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos de Rondônia – SINDAFISCO, Mauro Roberto da Silva, acompanhado do vice, Marcelo Boris, acompanhou a cerimônia e aproveitou para dar boas-vindas aos novos servidores do fisco. “As atividades que nós, auditores fiscais, desempenhamos são essenciais ao Estado. Com responsabilidade e competência estamos contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de Rondônia. Tenho certeza que os colegas que chegam agora estão comprometidos e empenhados para contribuir com o trabalho que vem sendo desenvolvido no Estado” disse Mauro Roberto.

“O compromisso com a gestão pública é fundamental a todo servidor. Os novos colegas chegam para contribuir e participar do crescimento de Rondônia. É um importante reforço para o fisco rondoniense” reforçou Marcelo Boris.

Tomaram posse: Abrahão Scarcela De Carvalho Neto, Luis Fernando Pereira Maia, Luis Guilherme Pires Gonçalves, Marcelo Gomide De Oliveira Resende, Lilian Gracyete Antonina Duarte Da Costa, Sergio Pedro Paiva Furtado Filho, Alanclay Alves De Lima.