O deputado federal Thiago Flores esteve em Vilhena nesta terça-feira, 30, em sua quarta passagem pela cidade desde que assumiu o mandato.

Na programação, ele incluiu uma visita à redação do Extra de Rondônia, acompanhado por vereadores e assessores, ocasião em que concedeu entrevista exclusiva.

O deputado, que faz parte dos quadros da Polícia Civil do Estado de Rondônia, relembrou que no passado esteve na cidade participando de atividades policiais, mas que agora está muito satisfeito em poder retornar tantas vezes à Vilhena como parlamentar federal, podendo contribuir com o desenvolvimento do Município através de iniciativas do mandato.

Ele destacou que após as primeiras vindas estabeleceu um vínculo estreito com diversos vereadores da cidade, levantando demandas e já encaminhando recursos para Vilhena, caso de emenda intermediada pelo vereador Zeca da Discolândia, destinando verbas para o Lar dos Idosos no valor de R$ 350 mil para implementação de painéis de captação de energia solar e com um projeto novo, este sendo executado com a participação de Zezinho da Diságua, que busca dar qualificação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica para que as vítimas desta situação busquem autonomia financeira. Neste caso, o valor destinado chega a R$ 200 mil.

“Agora estamos trabalhando no sentido de encaminhar R$ 1 milhão ao sistema de saúde municipal, verbas que devem ser aplicadas na realização de cirurgias eletivas, contribuindo com o enfrentamento da demanda nesta questão que é bastante complexa em todas as cidades”, destacou Flores.

A viagem também teve conotação política, com o deputado fazendo questão de vir até a cidade para fortalecer as pré-candidaturas de seus aliados para as eleições deste ano, declarando que o grupo irá apresentar uma nominata forte e representativa, buscando não apenas a reeleição dos vereadores que já estão no time, mas colocar novas lideranças na Câmara Municipal.

Filiado atualmente ao Partido Republicanos, Thiago Flores afirmou que a legenda está muito forte em Rondônia, e a expectativa é de um ótimo desempenho nas eleições municipais, elegendo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores na maioria das cidades do Estado.

Ele está responsável pela organização e acompanhamento em 21 municípios rondonienses, incluindo Vilhena. “Aqui na cidade, nossa expectativa é eleger pelo menos três vereadores”.

RELAÇÃO COM MARCOS ROCHA

Sobre sua relação com o governador Marcos Rocha, o deputado disse que tem uma parceria estabelecida desde a época em que estava atuando como deputado, e até mesmo por uma questão de lealdade o apoio nas eleições passadas e tem projetos em andamento em conjunto com o Estado, destacando investimentos de R$ 50 milhões para construção de um aeroporto à altura das necessidades de Ariquemes, “a única entres as grandes cidades de Rondônia que não possuiu um terminal aeroviário que atenda às necessidades da população daquela região”.

GOVERNO LULA

Comentando sobre o governo Lula, Flores diz que o governo federal peca muito na questão do enfrentamento à corrupção, não dá a devida atenção ao agronegócio e é bastante perdulário com os gastos. “No entanto, reconheço que em alguns setores o governo vai bem, caso de investimentos em infraestrutura, aquela que atrai investimentos, a nota é melhor. Mas vejo um cenário de recessão econômica pela frente, em virtude do descontrole fiscal, sanha arrecadatória e a repetição de atos do passado que não deram certo”, disse ao Extra de Rondônia.

Fechando a conversa, ele mandou o seu abraço aos trabalhadores brasileiros, que “são o maior e mais valioso patrimônio de nosso país”, declarou que estará sempre à disposição de Vilhena e das demais cidades do Cone Sul e do Estado, e garantiu que permanecerá trabalhando com afinco pelo desenvolvimento de Rondônia.

Após a entrevista no site, Thiago Flores participou de reunião na ACIV com pré-candidatos às eleições deste ano na cidade, incluindo o prefeito Flori Cordeiro.