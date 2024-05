Na tarde desta quarta-feira, 1º de maio, em Vilhena, criminosos perpetraram um ato de terror ao invadir um velório na Capela Mortuária, desencadeando pânico e consternação entre os presentes.

O momento de luto foi abruptamente interrompido pela irrupção dos invasores, que demonstraram total desconsideração pela sensibilidade das pessoas que ali estavam para prestar suas últimas homenagens.

Testemunhas relataram uma atmosfera de caos e terror à medida que os criminosos começaram a disparar. O pânico se espalhou rapidamente entre os presentes, enquanto os gritos ecoavam pelo recinto e o som dos tiros criava uma cena de horror que nenhum velório deveria presenciar.

Após perpetrarem o ataque, os criminosos fugiram precipitadamente da cena, deixando para trás dezenas de pessoas aterrorizadas.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram prontamente acionados. Felizmente, apesar do caos, não houve vítimas atingidas pelos disparos. Parece que os criminosos estavam em busca de um alvo específico que, provavelmente, estava presente no local, mas não foi atingido.

No entanto, informações extraoficiais indicam que no momento do ataque, estava sendo realizado o velório do adolescente assassinado na tarde de terça-feira, dia 30, (leia mais AQUI) e da mulher que foi assassinada na manhã de hoje (leia mais AQUI).

