O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) reiterou sua preocupação em entrevista recente, destacando a importância do debate em torno das tentativas das imposições do Governo Federal e do Ministério da Saúde, que abordam a questão da legalização do aborto no Brasil.

Para o deputado federal, é fundamental considerar os diversos aspectos éticos, morais e de saúde pública envolvidos nesse tema sensível, que suscita opiniões divergentes e principalmente contrarias na sociedade brasileira. A posição do deputado reflete a preocupação com os impactos sociais, jurídico e principalmente humano que uma possível mudança na legislação poderia acarretar, enfatizando a importância de um debate amplo e transparente sobre o assunto.

O parlamentar rondoniense realizou uma série de mobilizações no Congresso Nacional, incluindo uma reunião da Frente Parlamentar PROVIDA no Conselho Federal de Medicina – CFM, onde fizeram uma apresentação de dados científicos que embasam o posicionamento contrário à legalização do aborto. “Trata-se de tentarem impor uma e ideia e uma vontade, como por exemplo, a mais absurda, aplicar uma injeção letal para matar um bebezinho que ainda está dentro da barriga da mãe. Sou completamente contra aqueles que pretendem liberar isso em qualquer fase de gestação, principalmente acima de 22 semanas como foi proposto”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

O congressista também fez questão de destacar a Resolução n. 2.378/2024, recentemente promulgada pelo Conselho Federal de Medicina, juntamente com todos os Conselhos Regionais de Medicina do Brasil. Esta resolução regulamenta o ato médico de assistolia fetal para interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em Lei Oriundos de Estupro. Coronel Chrisóstomo (PL/RO) expressou sua indignação com as tentativas, apresentadas por esse desgoverno atual desse barbudinho e de alguns membros da Câmara dos Deputados, de derrubar essa resolução. Ele afirmou categoricamente que não aceitará e combaterá qualquer iniciativa que ameace a vida de um ser humano, e não vai medir esforços para manter essa resolução em vigor. O deputado enfatizou a importância de unir forças para proteger os direitos e a dignidade das mulheres e garantir o respeito à vida em todas as suas formas.