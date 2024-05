Nesta quarta-feira, 1º de maio, o Estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho(RO), foi palco de um emocionante torneio de Futebol Society, que não apenas celebrou a paixão pelo esporte, mas também marcou um importante passo para o incentivo às atividades esportivas na região.

A deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) realizou a entrega de materiais esportivos e uniformes para 48 equipes participantes da competição, em uma demonstração clara de apoio ao desenvolvimento do esporte local.

O torneio reuniu um total de 36 equipes masculinas e 12 femininas, todas beneficiadas com os materiais esportivos providenciados pela iniciativa da deputada Donadon. Este gesto não apenas equipou os times para a competição, mas também representou um investimento no fortalecimento da prática esportiva na comunidade.

Destacando seu compromisso com o desenvolvimento esportivo em Rondônia, a deputada Rosangela Donadon informou ter destinado cerca de R$ 1,5 milhão para promover o esporte em todo o Estado. Essa alocação de recursos não apenas tornou possível a realização do torneio, mas também viabilizou a realização de 544 partidas em 20 municípios e 3 distritos, demonstrando um impacto significativo em diversas localidades.

Em seus agradecimentos, Donadon expressou sua gratidão aos atletas que participaram do torneio, bem como às suas famílias que prestigiaram o evento. Além disso, ela reconheceu a importância da parceria com entidades como a Federação Rondoniense de Soccer Society e a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), assim como o papel fundamental do desportista Natalzinho Jacoob na organização da competição.

“Acredito firmemente que investir no esporte é investir em educação, lazer, saúde e na qualidade de vida de nossa população. Podem sempre contar com o meu apoio para trabalhar em prol do bem-estar da população de Rondônia!”, afirmou Rosangela Donadon.

Esta ação vai além do simples fornecimento de recursos materiais para as equipes, ela fortalece os laços comunitários, promove a saúde e o bem-estar, além de oferecer oportunidades valiosas para os jovens se envolverem em atividades construtivas e saudáveis. Iniciativas como esta não só inspiram, mas também impulsionam o desenvolvimento em toda a região de Rondônia, alimentando esperanças e aspirações de uma comunidade mais vibrante e unida através do esporte.