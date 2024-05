A Polícia Federal (PF), com o apoio do IBAMA, deflagrou, na manhã de quarta-feira, 30, a operação Murici, em combate a delitos ambientais na área protegida da terra indígena Zoró, no município de Rondolândia – MT, divisa com Ji-Paraná – RO.

A ação fiscalizatória foi desenvolvida para verificar a existência de garimpo ilegal e exploração ilegal de madeiras na região, o que além de causar danos ambientais, também interfere na organização, moradia, e costumes dos povos indígenas, que por vezes são ameaçados pelos criminosos, motivo pelo qual é necessária a fiscalização constante da área, com o objetivo de reprimir tais delitos.

Atuações nesse sentido já estão inseridas no planejamento da Polícia Federal, a fim de preservar o bioma Amazônico, bem como, todos os direitos dos povos indígenas.