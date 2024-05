O Hospital de Emergência e Urgência (Heuro), de Cacoal, oferece serviço de odontologia especializada, dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O trabalho é desenvolvido pelo mestre e especialista em odontologia cirurgião dentista Origenes José Gomes Junior, que possui capacitação em atendimento odontológico em UTI.

A contratação do profissional foi viabilizada pelo deputado estadual Cirone Deiró. O parlamentar disse que defendeu a oferta do serviço, por ter conhecimento da importância dele, no atendimento oferecido aos pacientes em estado grave. O deputado explicou que o trabalho de odontologia especializada previne a Pneumonia Associada à Ventilação (PAV), que mais mata dentro da UTI. Com a oferta do serviço, segundo ele, o índice de mortes em decorrência da doença, diminui em até 80%, reduzindo também o tempo de internação e melhorando a qualidade de vida do paciente.

O dentista Orígenes José informou que quando realizado ou monitorado por um profissional especializado, pelo menos duas vezes ao dia, o serviço traz diminuição da pneumonia associada a ventilação, que pode ser desenvolvida pelo fato do paciente estar intubado via oral ou via traqueal por muitos dias na UTI. Ele explicou que a boca é uma área de colonização de microrganismos, que se não higienizada corretamente, pode ser a porta de entrada deles para a traqueia e em consequência para o pulmão, causando a pneumonia e a morte do paciente. “Está comprovado cientificamente que, a presença do cirurgião dentista em UTI, diminui a pneumonia associada a ventilação”, afirmou.

Orígenes José destacou a importância do esforço realizado para que o serviço fosse oferecido aos pacientes. Ele agradeceu ao apoio do deputado Cirone, do governador Marcos Rocha, do secretário estadual de saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha, do diretor do Heuro, Anderson Ferreira da Costa e do cirurgião dentista Fortunato Luiz Godoy.