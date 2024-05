Pela segunda vez, a ação social “Coração em Ação”, idealizada pela deputada estadual e primeira-dama Ieda Chaves (União Brasil), mobiliza um grande número de voluntários e parceiros em Porto Velho.

Neste sábado, 4, das 8h às 16h, a comunidade poderá participar de diversos serviços sociais essenciais gratuitos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros, localizada na Rua Assis Chateaubriand, 7643, no bairro Esperança da Comunidade, zona Leste.

Conforme Ieda Chaves, os atendimentos serão em diversas áreas, com o objetivo de reduzir o tempo de burocracia em pequenos serviços. Os eixos contemplados são: cidadania, saúde, educação, lazer, esporte e cultura. “Sabemos que muitas pessoas precisam de algum tipo de atendimento, e esta ação visa minimizar prazos. Com a ajuda de instituições públicas e privadas, poderemos contribuir para a solução de problemas simples e dar andamento em necessidades mais urgentes”, afirma a deputada.

Desde o início de sua vida pública, Ieda Chaves tem desenvolvido uma série de ações significativas em busca de uma sociedade mais justa e equitativa, com foco no bem-estar e progresso do Estado. “Este é apenas o começo de um compromisso inabalável com a comunidade. Vamos seguir em frente, pois pessoas e órgãos excepcionais estão unidos comigo nesta missão em prol do nosso povo”, acrescenta.

Lista de Serviços

Entre os principais serviços disponíveis estão emissão de documentos (Cadastro Único; ID Jovem; Carteira de identidade; Carteira PCD e e-Título), Atendimentos médicos (Clínico Geral; Odontologia; Psicólogo; Fisioterapia; Pediatria; Ginecologia; testes rápidos IST’s e de glicemia; entre outros); Serviços de Orientações (Jurídicas; Imposto de Renda; Regularização Fundiária; Combate ao desperdício de água e energia elétrica; entre outros); Lazer e Cultura (práticas esportivas em rua de lazer, pintura facial e de papel, Projeto BiblioSesc; Aulão Oficina do Movimento (às 9h); Beleza (corte de cabelo, manicure e pedicure, maquiagem (8h às 12h), Designer de sobrancelha e Barbeiro), além de Atendimento Animais (Adoção de Pets e médico veterinário).