A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia vai intensificar as ações educativas de trânsito durante o Maio Amarelo. Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, o movimento visa conscientizar a sociedade e prevenir sinistros de trânsito.

Em todo o estado, nas Delegacias e Unidades Operacionais, a PRF realizará ações como o cinema rodoviário, em que os motoristas e passageiros são abordados e convidados a assistir palestras e vídeos educativos sobre condutas seguras no trânsito.

O trabalho de educação para o trânsito vai além das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal promove ações permanentes de educação e conscientização, com palestras em escolas para crianças e adultos e para empresas que operam frotas, além de instituições parceiras. Os policiais chamam a atenção para a importância do trânsito seguro, focando na redução de sinistros, mortes e feridos, de forma a prevenir os abusos que levam aos acidentes graves.

O que é o Maio Amarelo?

O movimento Maio Amarelo surgiu em 2011, a partir da instituição, pela ONU, da década de ação para a segurança no trânsito. Desde então, o mês de maio tornou-se referência para a intensificação de ações em diversos países, visando a redução da violência no trânsito. A cor amarela foi escolhida por representar o sinal de “atenção” nos semáforos em todo o mundo.

O Maio Amarelo tornou-se um movimento global de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O objetivo é a realização, durante todo o mês de maio, de uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta as questões relacionadas à segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, ampliando a conscientização para a segurança no trânsito nas mais diferentes esferas.

No Brasil, o Maio Amarelo está em sintonia com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que é coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes (MT). O lançamento oficial do Maio Amarelo pela Senatran foi realizado nesta quinta-feira (2), em evento no auditório do MT.