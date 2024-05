A recuperação da BR-319, que liga os estados de Rondônia e Amazonas, segue sendo acompanhada de perto pelo senador Jaime Bagattoli (PL).

A estratégia do parlamentar tem sido direcionar o foco do Governo Federal para a continuidade dos projetos e trabalhos de recuperação da rodovia.

Recentemente, o Ministério dos Transportes enviou ao senador um relatório técnico sobre a continuidade das obras na BR-319. O documento detalha o cronograma dos lotes licitados para asfaltamento, bem como, as tratativas junto aos órgãos ambientais para que o projeto não volte a sofrer paralisações.

DETALHES

Na prática, o Ministério dos Transportes garantiu que deverá aproveitar o período do verão amazônico de 2024 para concluir os dois projetos para o asfaltamento do chamado ‘Trecho do Meio”, que compreende cerca de 400 quilômetros de via em péssimo estado de conservação.

O documento fala, ainda, da relicitação para o asfaltamento do chamado “Trecho Charlie”, que compreende 52 quilômetros de extensão. As obras desse trecho só foram executadas parcialmente até o momento. Por fim, o Ministério lembra que há contratos de manutenção ativos em todo o trecho da BR-319, totalizando R$ 1,12 bilhão em valor de contrato, dos quais R$ 644 milhões já foram executados.

Para o senador Jaime, a importância socioeconômica da rodovia justifica as constantes cobranças para a recuperação imediata da BR-319.

“Em todas as conversas que eu já tive com o ministério, e com o governo em si, eu reforço que a BR-319 tem uma importância não somente para o estados do Norte, mas também para estados do Centro Oeste que vão poder ter uma alternativa de escoamento da produção. E sem falar do barateamento no transporte de produtos eletrônicos vindos da Zona Franca e do fortalecimento da agricultura familiar de Rondônia que vai atender ao consumidor de Manaus. Enfim, os benefícios são muitos”, lembrou o senador.