A deputada federal Sílvia Cristina (PL) visitou as obras de adequação do prédio onde irá funcionar o Centro de Prevenção do Câncer de mama, do colo uterino, de pele e de boca, em Vilhena.

A parlamenntar anunciou que a unidade de saúde será inaugurada no próximo mês de junho, beneficiando a população do Cone Sul.

“Estamos finalizando as obras e a realização de mais esse sonho de levar saúde de qualidade para a nossa população, está perto de se concretizar. Os equipamentos já estão comprados e vamos inaugurar e colocar em funcionamento”, disse a deputada.

Durante a vista, Sílvia Cristina estava acompanhada do secretário de saúde do município, Wagner Borges, de vereadores, de agentes comunitários de saúde, a imprensa e membros do Sicoob. A expectativa é de que na segunda etapa, o Centro receba equipamentos de ressonância e tomografia, além de um centro cirúrgico para os procedimentos de biópsia.

A parlamentar destinou o recurso para as obras, a prefeitura cedeu o prédio que fica ao lado do Hospital Regional de Vilhena, e o Hospital do Amor executa os serviços necessários para assegurar a funcionalidade do Centro de Prevenção. O investimento para as obras e a estrutura, somam R$ 4,5 milhões e o custeio e manutenção do Centro em funcionamento também está assegurado.