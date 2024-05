O coordenador do projeto Cidades Inteligentes (PROCINT), professor Vagner Schoaba participou de reunião com o senador Confúcio Moura, em Brasília, para tratar das ações do projeto que são desenvolvidas nos municípios de Ariquemes e Rolim de Moura.

O projeto Cidades Inteligentes busca efetivar soluções a fim de promover o desenvolvimento sustentável nos serviços públicos visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Gerido pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), o Cidades Inteligentes atua em cinco eixos: Educação, Saúde, Empreendedorismo e Inovação, Segurança e Gestão Pública Municipal. O projeto é executado por meio de investimento do senador Confúcio Moura.

Schoaba detalhou ao senador sobre a evolução de dois anos do projeto. Explicou que a cidade de Ariquemes está com as ações mais adiantadas por ser pioneira no projeto. O professor explica que a apresentação dos números do Cidades Inteligentes é importante para que o senador acompanhe o passo a passo do investimento e assegure recursos para o andamento do projeto.

“Esse investimento é parte do recurso que o senador Confúcio Moura destinou para a execução do projeto Cidades Inteligentes que leva equipamentos, sistemas de informatização, capacitação e suporte técnico para as prefeituras e suas secretarias”, destacou Schoaba.

Foram entregues mais de 450 equipamentos tecnológicos para modernização e melhoria dos serviços de atendimento à população nas áreas de saúde, educação, segurança pública, planejamento e administração, dentre outros.

Confúcio falou sobre a ansiedade por resultados, mas que entende o processo burocráticos de compra de equipamentos tecnológicos, “que é complexo e difícil de ser formatado nos seus termos de referência, mas que está animado”.