Em uma cerimônia realizada em Ji-Paraná, o Município de Corumbiara foi reconhecido por seu destacado desempenho no “Projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros”, iniciativa coordenada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob a liderança do magistrado Maximiliano Deitos.

O projeto, que visa promover a preservação ambiental através da conscientização e práticas sustentáveis, conta com o apoio de diversas instituições, incluindo a Sedam, Polícia Federal e CIMCERO.

Geraldo Ferreira Alves, conhecido como “Geraldinho”, secretário municipal de Agricultura, e Fabriano Renner, representando o prefeito Leandro Vieira, receberam o certificado em nome do município. Em entrevista ao Extra de Rondônia, o prefeito Leandro destacou a importância da preservação ambiental e do uso responsável dos recursos naturais para garantir um futuro sustentável não só para Corumbiara, mas também para toda a região e o país.

“Estamos na Amazônia, o maior tesouro natural do planeta, e é nossa responsabilidade fazer bom uso dessas riquezas sem comprometer o meio ambiente. Estou orgulhoso do desempenho não apenas da nossa administração, mas de todos os corumbiarenses neste projeto. Continuaremos a trabalhar com seriedade e dedicação para garantir um desenvolvimento sustentável para nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

O reconhecimento de Corumbiara no projeto demonstra o compromisso da comunidade em contribuir para a preservação do meio ambiente e promover práticas sustentáveis para as gerações futuras.