O Porto Velho estreou longe de casa no Brasileiro da Série D, mas com o pé direito, a Locomotiva venceu o time Humaitá por 1 a 0, nesta quarta-feira no estádio Florestão, em Rio Branco, gol marcado pelo atacante Luan Viana aos 27 minutos do segundo tempo.

O Porto Velho apesar de jogar fora de casa, levou mais perigo a defesa do time acreano além de ser mais eficiente. O primeiro tempo até foi bem movimentado, mas com poucas chances para ambos os lados. Já na etapa final, a Locomotiva voltou melhor e pressionou o clube acreano até marcar o gol da vitória. O time acreano estava há 11 jogos sem perder na temporada, maior sequência invicta desde a profissionalização do clube em 2015, considerando jogos da Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Acreano.

Com a vitória o Porto Velho somou os primeiros três pontos e fica na terceira posição no grupo A1. O líder é Manauara-AM em segundo aparece o Princesa do Solimões-AM todos com três pontos, mas ficam na frente da Locomotiva pelos critérios de desempate. Já a equipe do Humaitá ficou na sexta posição sem pontuar. As equipes do Porto Velho e do Humaitá voltam a campo no próximo domingo, pela segunda rodada. A Locomotiva recebe o Trem do Amapá no estádio Aluízio Ferreira o time do Humaitá vai até Manaus onde enfrenta a equipe do Manaus na Arena da Amazônia, as partidas estão marcadas para às 15h30. Veja a classificação o Brasileiro série D.