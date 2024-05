O presidente da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Heitor Costa convocou na manhã desta quinta feira reunião com toda equipe da FFER para anunciar novidades ao futebol de Rondônia. durante a reunião, Heitor Costa afirmou que correu tudo bem com a apresentação do Balanço da CBF, que foi aprovado por unanimidade pelos 27 presidentes de federações.

O presidente da FFER Heitor Costa aproveitou a oportunidade para se reunir com o presidente Ednaldo Rodrigues e discutir pautas relacionadas ao futebol de Rondônia, principalmente sobre a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol que está praticamente concluído, competições estaduais, finais do Rondoniense e a grande novidade que a FFER pode conquistar mais uma vaga para o Brasileiro da Série D a partir de 2025, “nossa ida a CBF a gente sempre traz novidades ao futebol de Rondônia, fui muito bem recebido pelo presidente Ednaldo Rodrigues e tivemos a oportunidade de trocar várias ideias sobre o futebol brasileiro e claro o nosso futebol aqui do Estado e as pautas prioritárias hoje pra gente é a inauguração do nosso Centro de Desenvolvimento do Futebol que está praticamente concluído com 99% devemos inaugurar o centro ainda nesse mês com a presença de campeões mundiais equipe da CBF e convidados, outra novidade é que estamos trabalhando para tentar conseguir mais uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, apresentamos a proposta ao presidente Ednaldo que garantiu avaliar com carinho a possibilidade” ressaltou Heitor Costa.

Vale lembrar que através das competições da FFER, com os campeonatos estaduais que clubes de Rondônia conseguem disputar competições nacionais. A FFER promove anualmente, o Rondoniense Série A e Série B, Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Feminino. No âmbito nacional, os clubes rondonienses participaram das disputas da Copa do Brasil, Copa Verde, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17, Série D do Campeonato Brasileiro e Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.