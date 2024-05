No último sábado (4), a ação social “Coração em Ação”, idealizada e coordenada pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), reuniu mais de 3 mil pessoas, em Porto Velho.

O evento, realizado na Escola Estadual Flora Calheiros Cotrin, contou com a colaboração de mais de 300 voluntários, além de dezenas de órgãos públicos, empresas e entidades, com serviços gratuitos à comunidade, além de atividades de lazer e cultura.

Em discurso na abertura do evento, Ieda Chaves agradeceu a todos os envolvidos no sucesso da ação e destacou a importância da colaboração e do amor ao próximo. “É assim que a gente vem trabalhando ao longo desses anos. Pessoas que têm empatia, que têm amor no coração envolvidas. Por isso que é Coração e Ação. O coração de cada um que pensa no outro e sabe das dificuldades de muitas pessoas de nossa comunidade”.

A ação “Coração em Ação” contou com uma ampla gama de serviços gratuitos à comunidade, abrangendo áreas como saúde, educação, cidadania, lazer, esporte e cultura. Diante do sucesso da edição, a idealizadora reafirmou seu compromisso em continuar promovendo ações que beneficiem os mais necessitados. “Este evento é um sucesso, porque o nosso intuito é realmente atender o máximo de pessoas”, finalizou.

Participação

Presente no evento, Hildon Chaves declarou que esse tipo de trabalho é feito por quem gosta de gente e de cuidar de pessoas. “O trabalho do parlamentar, do gestor, tem que ser diário. É assim que se trabalha, andando no meio da população, abraçando as pessoas, ouvindo. Não podemos resolver tudo, mas tem que estar conectado à população. Isso é a beleza do trabalho, que é feito pelo coração”, falou.

Agradecimento

“Lógico que eu também quero agradecer ao prefeito da nossa capital, Hildon Chaves, que também fez parceria conosco, além das pessoas que estão aqui de forma voluntária, porque são pessoas que têm muito amor no coração”, finalizou Ieda Chaves.