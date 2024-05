Nesta terça-feira, 7, a Câmara de Vilhena realiza a primeira sessão ordinária de maio.

Com início às 9h, a sessão está recheada de projetos de leis que serão lidos, analisados e debatidos pelos parlamentares durante os trabalhos legislativos.

Conforme a pauta enviada à redação do Extra de Rondônia, um dos projetos que deve chamar a atenção é o de número 6.955/2024, no qual, a Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) solicita urgência na análise e votação do projeto, que “autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), para investimentos na área de educação, modernização da gestão, mobilidade urbana, saneamento básico e infraestrutura”.

Em abril passado, o projeto havia sido rejeitado em plenário, o que gerou um bate-boca através das redes sociais entre o prefeito Flori Cordeiro (Podemos) e o presidente da Casa de Leis, Samir Ali (MDB) – leia mais AQUI e AQUI.

A pauta da sessão também mostra que os parlamentares irão analisar sete projetos alterando nomes de ruas no município de Vilhena.

>>> LEIA, ABAIXO, A PAUTA NA ÍNTEGRA: