A cidade de Vilhena será o epicentro de um evento esportivo emocionante e de alto nível: a Copa Embratel.

Este torneio, que promete reunir os melhores talentos da região, não só oferecerá uma plataforma para exibir habilidades excepcionais, mas também apresentará uma premiação em dinheiro que certamente aumentará a competitividade e o entusiasmo dos participantes.

Com suas raízes profundamente fincadas no espírito esportivo, a Copa Embratel é mais do que uma simples competição; é um catalisador para o crescimento e desenvolvimento do esporte na região. Os atletas se reunirão não apenas para conquistar a vitória, mas também para inspirar as gerações futuras a perseguirem seus sonhos atléticos.

A generosa premiação em dinheiro oferecida pela Copa Embratel é um testemunho do compromisso em reconhecer e recompensar o talento excepcional. Além de elevar o prestígio do torneio, essa premiação também servirá como um incentivo adicional para os competidores darem o melhor de si em cada jogo, elevando o nível de competição a novas alturas.

Segundo o desportista Natal Pimenta Jacob (Natalzinho), a Copa Embratel, está definida para junho e promete ser um evento esportivo inesquecível, onde a emoção do jogo se mistura com a promessa de recompensa financeira para os campeões.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 20 de maio, com as seguintes categorias: livre 3.5, 4.0, 5.0, Sub 15 e feminino.

Para mais informações e inscrições, entre em contato pelos telefones (69) 98128-1620 (Natalzinho) ou (69) 99995-1523 (Diogenes).