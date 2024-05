No último domingo, 5, a deputada estadual Rosangela Donadon, (União Brasil), promoveu um importante evento esportivo em Cacoal, Rondônia.

Trata-se da entrega de materiais esportivos e uniformes para 22 equipes que participaram de um empolgante torneio de Futebol Society na região.

Com um total de 22 equipes participantes, sendo 16 masculinas e seis femininas, a iniciativa da deputada Donadon proporcionou um impulso significativo ao esporte local.

Todos os times envolvidos foram beneficiados com os materiais esportivos, permitindo-lhes competir em alto nível e fortalecer a paixão pelo esporte em suas comunidades.

Demonstrando seu compromisso inabalável com o desenvolvimento esportivo em todo o estado de Rondônia, a deputada Rosangela Donadon destacou que destinou cerca de R$ 1,5 milhão para promover diversas modalidades esportivas em todas as regiões. Esta alocação de recursos não apenas possibilitou a realização do torneio em Cacoal, mas também viabilizou a realização de 544 partidas em 20 municípios e 3 distritos, impactando positivamente em diversas localidades e levando o esporte a um maior número de pessoas.

Rosangela Donadon expressou sua gratidão pela parceria fundamental com a Federação Rondoniense de Soccer Society e a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), que foram peças-chave na realização deste campeonato.

“Acredito firmemente que investir no esporte é investir em educação, lazer, saúde e na qualidade de vida de nossa população. Agradeço a todas as pessoas que participaram e prestigiaram este evento. Também gostaria de estender meus agradecimentos ao amigo desportista Natalzinho Jacoob pelo empenho na organização da competição. Podem sempre contar com o meu apoio para trabalhar em prol do bem-estar da população de Rondônia!”, afirmou a deputada Rosangela Donadon.

A deputada não apenas fortalece o cenário esportivo em Rondônia, mas também demonstra um compromisso efetivo com o desenvolvimento integral das comunidades locais, proporcionando oportunidades e inspirando o crescimento pessoal e coletivo através do esporte.