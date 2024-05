A Santa Casa de Chavantes tem realizado cirurgias oftalmológicas de cataratas e pterígio que beneficiaram milhares de pessoas de Vilhena e outras cidades do Cone Sul que aguardavam há anos na fila do SUS, sem perspectiva de solução para o problema crônico.

Graças às iniciativas, que integram as políticas públicas da gestão do prefeito Flori Cordeiro, em pouco mais de um ano, a instituição conseguiu eliminar as filas para os dois procedimentos, sem complicações significativas, que podem surgir em procedimentos dessa natureza.

Foram realizadas quase 2.500 cirurgias, entre cataratas e pterígios, que incluíram consultas de avaliação oftalmológica para cada paciente operado, exames e consultas de pós-operatório. Tudo isso foi conduzido por uma equipe de especialistas e cirurgiões da Santa Casa, vinda de São Paulo para colaborar com a parceria estabelecida com a prefeitura e o governo de Rondônia, que viabilizou recursos para a execução dos procedimentos por meio do Programa “Agiliza Saúde”.

Em Vilhena, uma cirurgia de catarata pode custar até 15 mil reais na iniciativa privada. Com essas cirurgias, a população da cidade e de outros municípios vizinhos teve acesso ao benefício gratuitamente através do SUS, graças à atuação da Santa Casa.

O presidente da Santa Casa de Chavantes, responsável pela gestão do Hospital Regional, da UPA e do Instituto do Rim de Vilhena, Anis Ghattás Mitri Filho, destacou que zerar a fila de cirurgias de cataratas e pterígios em Vilhena é um marco histórico na região. Isso porque representa uma solução social importante para aqueles que há tanto tempo necessitavam desse atendimento e não podiam arcar com os custos no setor privado.