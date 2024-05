O primeiro encontro entre União Cacoalense e Barcelona na semifinal do Rondoniense estava marcado para às 17h no estádio Aglair Tonelli, em Cacoal. No entanto, apenas o time da casa estava em campo no horário previsto, e o jogo só começou às 17h40.

Isso ocorreu devido à delegação do Barcelona, que saiu de Porto Velho e se concentrou em Pimenta Bueno, situada a 30 km de Cacoal. Embora o trajeto normalmente leve no máximo 40 minutos, a equipe do Barcelona só chegou ao estádio às 17h25, após os jogadores titulares percorrerem cerca de 6 km.

O caso incomum foi resultado de acidentes registrados na BR 364, que liga as cidades de Pimenta Bueno e Cacoal. Essa situação causou um bloqueio total do tráfego por cerca de quatro horas, deixando o ônibus com a delegação do Barcelona retido na rodovia. Sem opções, os jogadores decidiram seguir a viagem a pé. Vestiram seus uniformes e literalmente correram aproximadamente 6 km até chegar ao estádio Aglair Tonelli.

Apesar do sufoco, valeu a pena. Mesmo após essa situação incomum, o Barcelona conseguiu vencer a primeira partida da semifinal fora de casa com um gol marcado pelo artilheiro Felipe Hulk aos 40 minutos do primeiro tempo, aproveitando um erro na defesa adversária.

Com esse resultado, no jogo de volta, o Barcelona precisa apenas de um empate para garantir sua vaga na final e na Copa do Brasil 2025. Para reverter essa situação, a União Cacoalense precisa de uma vitória por dois gols de diferença ou uma vitória simples para tentar a classificação nos pênaltis. A partida está marcada para o dia 12 de maio, domingo, no estádio Aluízio Ferreira, às 15h.