Na manhã desta terça-feira, 7, o Extra de Rondônia marcou presença na solenidade de abertura do “Maio Amarelo”, realizada no auditório da Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) em Vilhena.

O evento contou com a participação de diversas autoridades locais, reunidas para discutir a importância da conscientização no trânsito.

Em entrevista exclusiva ao Extra, Gustavo Ozeika Coelho, Chefe da CIRETRAN de Vilhena, abordou aspectos cruciais relacionados ao Maio Amarelo e à necessidade de promover a segurança viária. Gustavo ressaltou que o Maio Amarelo é um movimento internacional iniciado no Brasil, com base na resolução da ONU que buscava reduzir os índices de sinistros em todo o mundo.

Durante a entrevista, o chefe da CIRETRAN destacou a importância do engajamento de todos os setores ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, como DETRAN, Secretarias Municipais de Trânsito, PRF, DENIT e SENATRAN, para promover a educação e conscientização no trânsito local.

O tema deste ano, “A paz no trânsito começa por você”, foi enfatizado por Gustavo, ressaltando a necessidade da colaboração de cada indivíduo na construção de um trânsito mais seguro. Ele salientou que todos os cidadãos são responsáveis por garantir a segurança nas vias, cumprindo seus direitos e deveres.

Ao abordar os acidentes de trânsito, Gustavo destacou que a maioria ocorre devido a fatores humanos, como imprudência dos condutores. Ele ressaltou a importância de ações educativas e preventivas para reduzir a magnitude desses acidentes e melhorar a qualidade de vida da comunidade.

A entrevista concluiu com um apelo à sociedade para se engajar na promoção de um trânsito mais seguro e responsável em Vilhena. Gustavo reafirmou o compromisso das autoridades e da população em trabalhar juntos para alcançar esse objetivo e destacou o potencial da cidade para aprimorar as condições do trânsito com a participação de todos.

