Este sábado, dia 11, promete uma emocionante batalha no mundo do futsal com o confronto entre Deportivo (Vilhena) e Náutico (Amazonas). O duelo acontece a partir das 20h30 no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, em Vilhena.

As equipes estão prontas para demonstrar seu talento e determinação na Copa do Brasil de Futsal. Com habilidades e estratégias afiadas, os jogadores estão preparados para oferecer um espetáculo eletrizante aos torcedores que lotarão as arquibancadas.

Vilhena será o palco de um duelo apaixonante neste sábado, prometendo ser um capítulo memorável nesta temporada.

O confronto acontecerá a partir das 20h30 no ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, e os ingressos estão à venda por R$ 20,00 e poderão ser adquiridos nos seguintes locais: Empório do Tererê no Shopping e QG Bar.

Hélio Neto, presidente do Deportivo Clube Futsal, anunciou que haverá o sorteio de um smartphone Xiaomi 13 durante o jogo. Ele afirmou que o Deportivo Futsal está determinado a fazer história em Vilhena e conta com o apoio da comunidade para alcançar novas conquistas no cenário esportivo nacional.