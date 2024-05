O prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro Junior (Podemos), se manifestou a respeito das críticas feitas contra ele pelos vereadores Samir Ali (presidente da Casa de Leis) e Ronildo Macedo, durante a sessão ordinária na manhã desta terça-feira, 7.

As manifestações – que o prefeito considerou serem ataques pessoais – aconteceram durante debate do projeto de lei nº 6.955/2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil até o valor de R$ 35 milhões para investimentos no setor educativo do município. O projeto foi aprovado por 10 votos favoráveis e 02 contrários.

Nas discussões, Samir qualificou o prefeito como “medíocre e despreparado”, enquanto Ronildo chamou Flori de “incapacitado” para o cargo (leia mais AQUI).

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o prefeito Flori disse que as discussões deveriam girar em torno do tema Educação, “mas como os dois vereadores (Samir e Macedo) que me xingaram são do mesmo partido, o MDB, e participarão das eleições na oposição, o que ocorre é que já estão em campanha”.

“O verdadeiro motivo de o Samir ter se exaltado não é a preocupação com a cidade ou com a Educação. Ele está nervoso porque a prefeitura vai ter de pagar R$ 116 milhões para a Energisa e pelo menos R$ 80 milhões desse valor absurdo é culpa dele e do Ronildo e eu estou expondo isso”, destacou.

Flori lembrou que em 2019, o então prefeito de Vilhena, Eduardo “Japonês”, tentou fazer um acordo com a Energisa e abaixar a dívida com a empresa por conta de falta de pagamento de energia elétrica desde 1993 e que estava em quase R$ 80 milhões para R$ 34 milhões a serem pagos em mais de 200 parcelas. “Samir e Ronildo, na época, brigaram para que isso não ocorresse e deu nisso: de R$ 34 milhões para R$ 116 milhões é o resultado da brincadeira dos meninos maluquinhos, do Batman e Robin”, disse o mandatário municipal, ao lembrar o tapa de Ronildo no rosto de Samir.

Flori lembrou, ainda, que sobrou ofensas até para o presidente da Energisa e o ex-prefeito “Japonês”, que teve até que aguentar insinuações sobre desonestidade.

Ao finalizar, o atual chefe do executivo em Vilhena entregou link de reportagem (leia AQUI) que demonstrariam – segundo ele – “a atuação desastrosa de Samir e Ronildo que resultou em um rombo que poderia pagar quase três vezes o valor aprovado no dia hoje para a educação”.