Um grupo de vereadores de Cacoal, que fazem parte da Comissão Especial formada na Casa de Leis, acompanhado de equipe técnica do Legislativo, estão no município de Vilhena com o intuito de investigar denúncia de suposta fraude em empréstimo consignado a servidores comissionados envolvendo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) da “Capital do Café” e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Em Vilhena, o grupo – formado por Lauro Garçon, João Pichek, Valdomiro Corá e Paulo Henrique – visitaram a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 7, momento que em explicaram os motivos da visita ao “Portal da Amazônia”.

Conforme os parlamentares, “o estranho é que a suposta fraude começou na CEF de Vilhena, depois em Guajará-Mirim e depois em Porto Velho”.

“Nosso objetivo é fazer essas investigações para saber mais a respeito disso e conhecer ao certo como funcionava essa autorização do SAAE de Cacoal autorizando os servidores comissionados a receberem esse benefício na CEF”, disse o vereador Paulo Henrique.

O grupo informou que a programação de investigação continua nesta quarta-feira, 8, em Vilhena, com visitas a alguns órgãos e entidades.