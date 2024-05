A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) marcou presença na solenidade de reabertura do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) – Etapa I, em Porto Velho, no último sábado (4).

Durante seu discurso, ela relembrou os desafios enfrentados para a revitalização do local, que ficou alagado e abandonado após a enchente de 2014. A obra teve início anos depois e, após seis anos de espera, pôde ser entregue à população.

A revitalização contou com o investimento de cerca de R$ 30 milhões, provenientes de compensação ambiental da Santo Antônio Energia e de recursos próprios do município. Todo o processo foi acompanhado de perto e seguiu as orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Vem um filme pela minha cabeça. E agora, a única coisa que a gente tem é agradecer os esforços de todos os envolvidos para que esse momento se tornasse uma realidade. Nos próximos meses a gente vai ver, se Deus quiser, tudo funcionando para que a gente tenha a alegria de ver a população, podendo contar a história, vivenciando e mantendo a cultura do nosso município, do nosso estado”, disse a deputada em tom de orgulho.

Marco zero

Em seu discurso, o prefeito Hildon Chaves considerou a revitalização “uma verdadeira epopeia” e reconheceu a parceria de instituições públicas e privadas. “Aqui é o marco zero de Porto Velho e de Rondônia. Foram muitos os desafios e obstáculos enfrentados. Não é fácil revitalizar um patrimônio tombado, há todo um cuidado envolvido. Todos têm um amor pelo local e pela sua história tão rica”, disse o prefeito.

Elogios

Por fim, Ieda Chaves finalizou seu discurso parabenizando todos os envolvidos na revitalização do Complexo da EFMM, ao prefeito da capital e a todos os órgãos de controle.

Serviço

O Complexo da EFMM fica aberto de terça a sexta-feira, das 10h às 22h. A visitação e o guiamento ao Museu ocorrerão nas sextas-feiras, sábados e domingos para o público em geral e nos demais dias, por ora, exclusivamente para grupos escolares. As visitas devem ser agendadas gratuitamente pelo Sympla onde também poderá acessar informações gerais. Há um ponto de apoio no Museu para retirada de ingresso no formato presencial.