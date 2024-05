Na noite desta terça-feira, 6, o Partido Renovação Democrática (PRD) apresentou seus pré-candidatos às eleições municipais deste ano em Vilhena.

O ex-prefeito de Vilhena e Colorado do Oeste, Melki Donadon, presidente local da sigla, afirmou que pelo fato de estar inelegível neste momento levou as lideranças partidárias a optar pela confirmação de Raquel Donadon como pré-candidata a prefeita de Vilhena.

Na ocasião também foram apresentados os pré-candidatos ao legislativo municipal, que disputarão as vagas para compor a nominata do PRD. Todos tiveram direito a usar a palavra e, apesar do tom crítico com relação a situação administrativa do Município, não houve citações ou ataques contra o atual prefeito Flori Cordeiro (Podemos).

Dado seu histórico e influência, naturalmente Melki Donadon protagonizou o encontro, mas deu amplo espaço para os demais presentes, e logo no início fez questão de deixar clara que sua situação jurídica, apesar de ser plenamente defensável, o fez decidir a abrir mão de candidatura própria, “pois jamais concorreria sob judice”.

No entanto, ele frisou que sua irmã Raquel representa de forma plena e legítima o grupo político que lidera, e que “sua experiência já comprovada em gestão pública, exercendo funções importantes tanto na prefeitura de Colorado do Oeste e Vilhena, particularmente como secretária de Educação nos dois Municípios, tendo deixado um legado que é destaque até hoje”.

Tanto ele quanto Raquel frisaram que Vilhena teve um “boom” de desenvolvimento na virada do milênio, justamente na época em que Melki governou a cidade, com políticas públicas de fortalecimento da Educação, saúde, infraestrutura e geração de empregos, e que depois os sucessores apenas usufruíram do que havia sido feito, e que é chegado o momento de um novo salto.

No entendimento deles, os vilhenenses precisam retomar a esperança, há necessidade de investimentos para cuidar melhor da população, criando oportunidades de emprego, qualidade de vida e alternativas de oferta de um futuro melhor. “Nossa cidade está estagnada”, afirmam os irmãos.

Eles deixaram claro aos pré-candidatos a vereador que pretendem fazer campanha pautada na apresentação de propostas para atendimento das demandas da comunidade de forma limpa, sem ataques de cunho exclusivamente político a adversários, e pediram para que o grupo adote o mesmo posicionamento.

Eles afirmaram que o PRD em Vilhena conta com cerca de 1.800 filiados, e a meta e ter pelo menos 2,5 mil até o início do período eleitoral. A legenda surgiu da fusão entre o PTB e o Patriota, e entre suas filiados estão várias pessoas que já disputaram eleições, e até mesmo quem exerceu mandato, além do próprio Melki.

CONHEÇA OS PRÉ-CANDIDATOS AO LEGISLATIVO

Os pré-candidatos a vereador que a legenda dispõe neste momento são: Cleide da Saúde, Tia Josy, Cleide da Assossete, Leninha do Povo, Deiseli Amorosa, Luiz do Ibama, Jeffim Influenciador Digital, Hartur da Academia, Tamiro do Setor 19, Natal Jacob, Emerson Peladinho, Adão Construtor, Solismar Engenheiro Agrônomo, Joanês Rosa, Pastor Isaias, Ernando Lucena, Luizão Ex-vereador, Diogo da 174, Gabriel Graebin.