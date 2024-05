Chegando à reta final do Campeonato Rondoniense, gostaríamos de parabenizar o CEO da Miami Group Invest e Rei das Fazendas Agronegócios, Nilton Ramos, e também Valdemir Zago da Zaeli Alimentos, por acreditarem e investirem no futebol rondoniense neste ano de 2024.

Como resultado desse investimento, a equipe do Barcelona venceu neste domingo o primeiro jogo das semifinais contra o União Cacoalense por 1×0 fora de casa, e está a um passo da final, sendo considerada uma das favoritas ao título.

SOBRE O JOGO

Este jogo ficou marcado por um episódio inédito no futebol: a equipe do Barcelona estava hospedada em uma cidade vizinha a Cacoal, cerca de 30 minutos de distância, quando se deparou com um acidente na estrada. Os atletas tiveram que correr mais de 8 km para chegarem ao estádio e, mesmo com o atraso, conseguiram iniciar a partida.

Apesar de todos os obstáculos e dificuldades enfrentados no trajeto, chegando ao jogo cansados, a equipe do Barcelona conseguiu superar-se e demonstrou ser um time de guerreiros ao vencer a partida por 1×0 fora de casa.

A decisão pela vaga agora será em Porto Velho, na casa do Barcelona, e com condições mais favoráveis, o time se apresenta como grande favorito à vaga na final e ao título.

TRABALHO DESENVOLVIDO PELA MIAMI GROUP INVEST

Em ascensão, não apenas o futebol Rondoniense, mas inúmeros projetos sociais, culturais e esportivos em todo o Brasil têm recebido o apoio desses investidores. A Miami Group Invest é hoje a maior captadora de patrocínios e investimentos das Américas. Junto à Zaeli Alimentos, tem apoiado projetos sociais em diversos locais do Brasil.

Além da equipe do Barcelona, mais de 56 clubes de futebol no Brasil e 22 em território internacional são apoiados. Esse apoio se estende a todas as modalidades esportivas, incluindo futebol masculino e feminino, atletismo, canoagem, UFC, entre outras. O futebol feminino, por exemplo, conta com este incentivo desde 2015, e a Seleção Brasileira contou com o apoio da Miami Group Invest nas Olimpíadas de 2016 e continua recebendo apoio até hoje.

Ex-atletas que foram campeões mundiais também recebem o suporte da Miami Group Invest, que é pioneira no trabalho de patrocínio para técnicos de futebol, inclusive com a indicação desses ex-treinadores e atletas do futebol profissional, masculino e feminino, para serem comentaristas esportivos em emissoras de rádio e televisão. A Miami Group Invest desenvolve um trabalho sério, comprometido e solidário, assim como a Zaeli Alimentos, que patrocinou vários jogos da Seleção Brasileira de Futebol, jogos da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonatos Estaduais, com placas em estádios e patrocínios pontuais a clubes do Futebol Brasileiro e até mesmo nas camisas dos Árbitros de vários campeonatos estaduais. A Zaeli Alimentos é a maior empresa alimentícia do país e está presente em todo o território nacional, inclusive nos mercados rondonienses, oferecendo produtos da mais alta qualidade, que são os preferidos pelos consumidores brasileiros.

Por todo esse comprometimento, é preciso enaltecer a Miami Group Invest, na pessoa do CEO Nilton Ramos, Rei das Fazendas Agronegócios, e a Zaeli Alimentos, do visionário empresário Valdemir Zago, que está há 55 anos no mercado. A empresa patrocinou por vários anos o “Domingo Legal” do nosso saudoso Augusto Liberato (Gugu), com o quadro “Volta para sua Terra”, no qual eram doados caminhões de alimentos, e continua patrocinando vários programas, incluindo o “Programa do Ratinho”, entre outros.