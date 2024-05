Na manhã desta terça-feira, 07 de maio, o Portal Nacional da Educação enviou um pedido para a Assessoria de Comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC) solicitando a revisão do cronograma da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, em virtude do alagamento sem precedentes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, nesta semana, que já deixou mais de 80 vítimas fatais.

De acordo com o calendário do Enem, o resultado da justificativa de ausência e do pedido de isenção do Enem 2024 será divulgado no dia 13 de maio (segunda-feira) e o recurso para o resultado negativado pela área técnica do Inep iria ser realizado entre os dias 13 e 17 de maio, o que se torna inviável pela ausência de energia no RS.

O Portal Nacional da Educação procurou a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul para enviar o balanço da destruição nas escolas do Estado, e segundo as informações, mais de 200 escolas foram completamente destruídas pela chuva.

Até o fechamento desta reportagem, o Governo ainda não se pronunciou sobre o pedido de revisão do cronograma das provas do Enem 2024 e o espaço está aberto.