No próximo dia 08 de junho, Colorado do Oeste se prepara para uma noite de brilho e elegância no Baile da Rainha da 36ª Expocol.

O evento, que acontecerá no Parque de Exposições do Município, promete reunir produtores, empresários, expositores e a comunidade em geral para prestigiar a beleza e simpatia das candidatas.

As concorrentes, que buscam o título de Rainha da Expocol 2024, representam o charme e a graça da mulher coloradense. Patricia Caroline Menegus, Jaqueline Campos Faria, Fabiane Zampieri, Stella Fernandes Carvalho, Amanda Garcia, Michely Santos, Beatriz Andrade, Viviane Coelho, Tainá Marques Esteves e Yndryd Natlyelly Cavalcanti de Oliveira são as belas que disputam a honra de ser a face da exposição agropecuária mais tradicional do Cone Sul.

A festa, que terá início às 21 horas, contará com a animação da renomada dupla Jorge e Feliphe, conhecidos nacionalmente por seus sucessos. As mesas para o evento já estão à venda e podem ser adquiridas através das próprias candidatas. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 69 99261 4230.

Organizada pela Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCOL), a Expocol é um marco no calendário local, representando a força e a tradição da agropecuária da região. O Baile da Rainha, que está sendo organizado e produzido pela JC Produções e Casa do Peão, marca oficialmente o início da edição deste ano, prometendo uma noite de encanto e celebração da cultura e da beleza feminina.

