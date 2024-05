Nathan Cícero, filho do respeitado sub-tenente CB Natalino Luís, enfrentou um acidente durante sua atuação como bombeiro no Rio Grande do Sul.

O jovem segue os passos heroicos de seu pai, que marcou história em Vilhena não só por seu trabalho na corporação, mas também por suas iniciativas sociais, especialmente durante o Natal, quando se vestia de Papai Noel para arrecadar donativos para famílias carentes.

Nathan, que herdou o compromisso e a coragem do pai, estava em serviço durante as enchentes que assolam o Estado quando o incidente ocorreu na localidade de Moinhos de Vento. Sofrendo ferimentos graves em um dos pés, ele foi prontamente socorrido por seus colegas bombeiros e passou por procedimentos médicos de drenagem e sedação.

Atualmente, o bombeiro encontra-se em estado estável, recebendo tratamento com antibióticos e sob observação médica rigorosa. Ele já recebeu profilaxia para leptospirose e amostras foram coletadas para testes de todas as possíveis complicações decorrentes do acidente. A previsão é que, se os resultados forem negativos, Nathan poderá ser liberado para continuar o tratamento em casa dentro de 2 a 3 dias.

Nos últimos dias, Nathan participou ativamente de várias operações de resgate, tanto de pessoas quanto de animais domésticos, ganhando reconhecimento não apenas de seus colegas, mas também da comunidade, que tem demonstrado apoio em inúmeras postagens nas redes sociais.

Este incidente destaca não apenas a coragem e dedicação dos bombeiros, mas também os desafios enfrentados por esses heróis locais em situações de emergência, como as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

>>>Vídeo abaixo: