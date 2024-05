O Fórum Eleitoral de Vilhena foi tomado por uma grande movimentação nesta quarta-feira, 08, último dia para os eleitores da cidade regularizarem seus títulos eleitorais.

Com longas filas e muita espera, os cidadãos buscam garantir sua participação nas próximas eleições.

Fabiola Canuto Franco Assunção, chefe do Fórum Eleitoral de Vilhena, concedeu entrevista exclusiva Extra de Rondônia destacando a importância desse prazo crucial. “Até às 17h de hoje, estamos distribuindo senhas para que os eleitores possam regularizar sua situação eleitoral. É fundamental que quem deseja votar nas eleições deste ano em Vilhena esteja com o título em dia até esse horário”, ressaltou Fabiola.

Eleitores que se mudaram recentemente para Vilhena ou precisam realizar qualquer alteração no título foram orientados por Fabiola. “Quem não conseguir atualizar o título, seja para tirar pela primeira vez, fazer transferência ou alterar o nome, terá que aguardar até novembro para regularizar a situação”, explicou.

Fabiola também informou sobre os procedimentos para justificar a ausência no dia das eleições. “Os eleitores que não puderem votar no dia da eleição têm até 60 dias após o pleito para justificar. Isso pode ser feito pessoalmente em qualquer sessão eleitoral durante a votação ou através do site do TSE dentro desse prazo”, esclareceu.

A Chefe do Fórum informa que aqueles que não votarem e não justificarem sua ausência dentro do prazo estabelecido, Fabiola alertou sobre a multa. “Se o eleitor deixar de votar e não justificar sua ausência dentro dos 60 dias após a eleição, estará sujeito ao pagamento de uma multa”, concluiu.