Uma ação humanitária e de ajuda mútua em Rondônia está sendo mobilizada para apoiar o povo gaúcho após a catástrofe climática que atingiu o estado há alguns dias.

A campanha solidária “S.O.S Rio Grande do Sul” foi lançada nesta quarta-feira (8) em Porto Velho e conta com a participação da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), do gabinete da deputada estadual e primeira-dama, Ieda Chaves, da Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. (Eucatur) e veículos da imprensa.

Com o objetivo de tocar o coração de todos, Ieda Chaves destacou sua liderança junto às primeiras-damas dos 52 municípios para a coordenação local da campanha e convocou a população a aderir à iniciativa. “Temos muitas famílias sofrendo. E o que estamos vendo na mídia é muito menor do que a realidade. É uma tragédia sem precedentes. Precisamos nos unir nessa causa para ajudar com o máximo que pudermos”, disse.

A campanha visa coletar diversos tipos de doações, incluindo: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de cama, mesa e banho, utensílios domésticos, fraldas (infantis e geriátricas), ração (cães e gatos), calçados, agasalhos e água mineral.

“Contamos com a solidariedade e empatia de todos. Se você puder doar apenas um pouco, doe. Juntando um pouquinho de cada um, vamos fazer a diferença”, reiterou Ieda Chaves.

Parceria com os 52 municípios

O presidente da Arom e prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, afirmou que não há uma meta específica para a campanha, mas sim um esforço conjunto das prefeituras na coleta e envio das doações ao Rio Grande do Sul. Segundo ele, o objetivo é arrecadar a maior quantidade possível de suprimentos para auxiliar o povo gaúcho após a tragédia.

“Todos os prefeitos de Rondônia e primeiras-damas vamos juntos buscar a maior arrecadação possível. Em três ou quatro dias, as doações já começarão a chegar ao Rio Grande do Sul através da Malha Viária. Tenho certeza que os brasileiros de Rondônia farão a sua parte para ajudar nossos irmãos gaúchos”, expressou Hildon Chaves.

Representando os gestores municipais, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, esteve presente na cerimônia de lançamento da campanha e destacou a importância da colaboração de todos os rondonienses.

“O nosso pedido é a colaboração de todos, independente do município ou porte. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. A união de esforços fará com que o estado de Rondônia ajude o Rio Grande do Sul neste momento tão difícil”, disse Fúria.

Logística

A Eucatur, empresa com 52 anos de atuação em Rondônia, será responsável pela logística da campanha (coleta e entrega das doações ao Rio Grande do Sul). O diretor da empresa, Airton Gurgacz, destacou a importância de embalar os produtos de forma organizada para facilitar o trabalho de recebimento e distribuição no estado gaúcho.

“Fazemos várias linhas no Sul e estamos juntos na região para auxiliar nessa iniciativa. É um momento de união e solidariedade com nossos irmãos gaúchos”, acrescentou Gurgacz.

Números

De acordo com o balanço divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (7), a catástrofe climática atingiu 401 municípios do estado, causando: 95 mortes; 48.799 pessoas em abrigos; 159.036 desalojados; 1.443.950 pessoas afetadas; 372 feridos; e 131 desaparecidos

Pontos de Coleta

Os pontos de coleta das doações estão divididos em diversas regiões da cidade, sendo:

PREFEITURA DE PORTO VELHO (PRÉDIO DO RELÓGIO)

Endereço: Av. Sete de Setembro, 237- Centro

AROM

Endereço: Av. Farquar, 2985, Bairro Panair Porto Velho

EUCATUR

Endereço: Av. Gov. Jorge Teixeira, 1296

SIC TV

Endereço: Av. Pref. Chiquito Esse, 2864, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

SGC

Endereço: Av. Calama, 2666, Sala 01, bairro Liberdade.

RONDOVISÃO

Endereço: Rua da Alegria, 4494, Bairro Nova Floresta.

REDE AMAZÔNIA

Endereço: Rua Miguel Chakian, 546, bairro Nova Porto Velho.