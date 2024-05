Devido a problemas com a iluminação no estádio Arnaldo Lopes Martins, o Vilhena Esporte Clube (VEC) se viu obrigado a realizar sua partida de semifinal do Campeonato Estadual na tarde desta quarta-feira, 8, em Vilhena. O jogo entre VEC e Porto Velho acontece às 16h.

O Extra de Rondônia conversou com o presidente do VEC, José Carlos Dalanhol, popularmente conhecido como “Gaúcho do Milho”, o qual relatou que a Federação exige que o clube informe o local e o horário do jogo com cinco dias de antecedência.

Dalanhol explicou que desde o início do campeonato, o clube tem disputado suas partidas em Vilhena, à tarde, devido aos problemas de iluminação do estádio, que pertence ao município e é cedido para os jogos. No entanto, Gaúcho afirma que recebeu a informação hoje de que a iluminação havia recebido um paliativo para o jogo desta quarta-feira. Contudo, não há como mudar o horário em cima da hora.

Dalanhol revela que o VEC enfrenta problemas financeiros, com alguns jogadores abandonando o clube e outros ameaçando não entrar em campo hoje. Se os jogos tivessem ocorrido à noite, tudo seria diferente, pois a renda no horário noturno é cerca de três a quatro vezes maior do que durante o dia. Em plena quarta-feira à tarde, quem vai ao estádio, indaga o presidente.

O Presidente destacou o comprometimento dos atletas do VEC, especialmente aqueles que permaneceram no clube e estão prontos para entrar em campo na partida de semifinal do Campeonato Estadual, mesmo enfrentando adversidades financeiras e logísticas.

“Quero agradecer profundamente aos nossos jogadores que estão aqui, prontos para representar o VEC nesta partida crucial. Sabemos das dificuldades, mas a determinação e o profissionalismo desses atletas são admiráveis”, enfatizou Gaúcho do Milho.

Com o apoio da equipe e o incentivo da torcida, o VEC segue firme na busca pelo sucesso no Campeonato Estadual, demonstrando resiliência e compromisso mesmo diante de desafios inesperados.