O Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena (RO), deu início a sua 7ª edição, que este ano tem como tema ‘Amazônia Fusion’.

O anúncio para os estabelecimentos inscritos no roteiro gastronômico aconteceu na última quinta-feira, 2 de maio, na sala Expansão do CTC Sicoob Credisul. O tema vem do conceito ‘Fusion Food’ e é um convite para testar combinações de ingredientes amazônicos com receitas típicas e tradicionais de diferentes culturas. A cozinha de fusão é um conceito que vem sendo aplicado em diversos restaurantes do mundo, e possibilita combinar diferentes técnicas, culturas e ingredientes, a fim de criar um novo prato.

Este ano, o roteiro do festival terá 27 estabelecimentos participando nas categorias Restaurante, Bar, Pizzaria, Hamburgueria, Cafeteria e Doceria. Os pratos exclusivos criados pelos participantes serão comercializados nos estabelecimentos durante 20 dias de evento e concorrerão ao título de ‘Prato do Ano’ em suas categorias, sendo avaliados por um júri técnico e pela votação popular através do App Sicoob Sabor.

Nessa edição a consultoria dos estabelecimentos ficará por conta do Chef Júnior Marinho, de Goiânia (GO), que vai auxiliar os participantes na criação dos pratos exclusivos para o festival. Uma novidade é que os estabelecimentos receberão consultoria online e presencial. “O desafio para os participantes esse ano é saber como mesclar sabores e técnicas, brincar com os ingredientes e entregar um prato que traga uma experiência incrível aos clientes. Estou empolgado para fazer parte de todas essas criações”, afirmou Marinho.

Entre os participantes do festival está Ana Lúcia Lima dos Santos, cozinheira e sócia-proprietária do Ki-tal do Petisco, que participa pelo segundo ano consecutivo. Ana Lucia foi motivada pela irmã a se inscrever no festival, sua participação no evento a levou a inaugurar um espaço físico do restaurante e conquistar o título de ‘Prato do Ano’ em 2023.

“Na consultoria do ano passado recebemos dicas que não tinha visto nem na internet. Foi uma experiência enriquecedora. Na estreia ganhamos na categoria restaurante, o que me motivou a fazer um curso de gastronomia profissional, na França. Estou fazendo curso de francês, e vou me preparar para ser chef. Eu amei o tema desse ano e pretendo trazer um pouco da culinária francesa nessa culinária de fusão”, comentou Ana Lucia.

O 7º Sicoob Sabor acontece de 2 a 23 de julho, celebrando a riqueza de sabores e culturas da Amazônia em fusão com outras tradições culinárias. Além do roteiro gastronômico com pratos exclusivos, o festival oferece uma programação cultural variada com aulas-show, oficinas e apresentações musicais, proporcionando diversão para toda a família.