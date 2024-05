Na tarde desta quarta-feira, 8 de maio, o Vilhena Esporte Clube (VEC) sofreu uma derrota devastadora por 5 a 2 no primeiro confronto da semifinal. Agora, no jogo de volta, que acontece na casa do adversário, o VEC precisa de um placar elástico para garantir vaga na final do campeonato estadual.

A equipe lutou bravamente durante a partida, porém não conseguiu superar o desempenho superior do Porto Velho.

Essa derrota não marca o fim da jornada do VEC. Os jogadores têm esperança em fazer um bom jogo no próximo dia 15 e, quem sabe, deixar os torcedores orgulhosos. Agora, resta aos adeptos do VEC aguardar ansiosamente pela próxima temporada, na esperança de uma performance mais forte e uma chance renovada de alcançar o sucesso no cenário estadual.