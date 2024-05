A derrota amarga do Flamengo por 1 a 0 oara o Palestino, nesta terça-feira (7), pela 4ª rodada da CONMEBOL Libertadores, virou assunto até mesmo na Argentina.

Ao repercutir o revés rubro-negro, o tradicional jornal Olé fez questão de destacar que o time de Tite está ”à beira da eliminação”.

”A lógica nem sempre reina no futebol e o que aconteceu nesta terça-feira na Copa Libertadores pode servir de exemplo claro: o Palestino surpreendeu no Chile, venceu o Flamengo e o deixou à beira da eliminação da Libertadores. Ainda está faltando, mas…”, diz a publicação do veículo argentino.

Dentro de campo, Cornejo anotou um golaço e garantiu a vitória do Palestino.

Com o resultado, o Flamengo caiu para 3° lugar do grupo E e depende de uma combinação de resultados para avançar, restando dois jogos para o fim desta fase.

O Bolívar lidera a chave com 9 e ainda enfrenta o Millonarios, lanterna com 1, nesta quinta-feira (9). O Palestino é o segundo com 6.

Classificação do grupo E:

Bolívar – 9 pontos

Flamengo – 5 pontos

Palestino – 4 pontos

Millonarios – 1 ponto

Próximos jogos do Flamengo:

Corinthians (F) – 11/05, 16h (de Brasília) – Campeonato Brasileiro

Bolívar (C) – 15/05, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Libertadores

Vasco (F) – 18/05, 21h (de Brasília) – Campeonato Brasileiro