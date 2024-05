O vereador Dione Ribeiro dos Santos (Democratas) usou a tribuna da Casa de Leis para explicações a respeito do incidente de trânsito que se envolveu semana passada no município de Cerejeiras.

Na ocasião, Dione foi parar na Delegacia de Polícia após se envolver num acidente trânsito, fugir do local por ter CNH suspensa e estar com sinais de embriaguez. Parlamentar foi localizado, admitiu ter consumido cerveja e recusou-se a fazer o teste do etilômetro (leia mais AQUI).

SE DEFENDEU

Na sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira, 6, Dione comentou a respeito do acidente e garante que “tenho um laudo médico aqui que comprova nenhum sintoma de embriaguez. Posso provar” (assista o vídeo abaixo).

Disse que é alvo de difamação nas redes sociais por parte de pessoas maldosas, principalmente para pré-candidatos a vereadores. “Tenho responsabilidade, vou bancar com as despesas da família”, garante.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

Contudo, as declarações de Dione na tribuna da Casa de Leis contrariam o que afirmou à polícia ao ser localizado após o acidente no dia dos fatos.

O Extra de Rondônia teve acesso ao Boletim de Ocorrência (BO) onde os efetivos policiais descrevem a situação. O BO narra que Dione confirmou ter bebido cerveja pouco antes do incidente e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Leia o BO abaixo:

“Esta guarnição compareceu ao local onde foi confirmado um acidente de trânsito e uma das partes havia se evadido com a intenção clara de fugir à responsabilidade penal ou civil. A polícia obteve informações e se deslocou até a residência do suspeito numa chácara no setor prainha. Fomos atendidos pelo senhor Dione que confirmou ter se envolvido no acidente de trânsito e explicou que não ficou no local porque estava sem sua CNH devido a ter se envolvido numa situação de embriaguez da direção e que, na data de hoje, um pouco antes do acidente, ter ingerido bebida alcoólica, tipo cerveja. O senhor Dione foi conduzido até a DPC, sendo qualificado por afastar do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil. Por conduzir veículo com CNH caçada ou suspensa, gerando perigo de dano e por conduzir veículo automotor sob influência de álcool pelo motivo de ter afirmado que ingeriu bebida alcoólica foi ofertado a opção de fazer o teste do etilômetro, o qual utilizou o seu direito de recusa, sendo realizado o teste de recusa nº 0246. No tocante a situação de embriaguez, foi observado que o condutor apresenta forte odor etílico, dificuldade na fala (fala arrastada) e sonolência”.

https://

CÂMARA DIZ QUE AGIRÁ COM RESPONSABILIDADE

Em nota, a Câmara de Cerejeiras afirmou que tem o compromisso primordial de agir com responsabilidade e diligência e que, por hora, solicitou à Delegacia de Polícia Civil as cópias do boletim de ocorrência relacionado ao incidente.

>>> Veja a nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento

A Câmara Municipal de Cerejeiras (CMC) vem à público trazer um esclarecimento sobre o recente incidente envolvendo o Vereador Dione Ribeiro dos Santos em um acidente de trânsito, supostamente relacionado ao consumo de álcool.

Primeiramente, é importante ressaltar que esta Casa de Leis, assim como os demais Parlamentares, estão cientes do ocorrido e já deram início às devidas observações sobre o caso, com o compromisso primordial de agir com responsabilidade e diligência. Por hora, já foi solicitado à Delegacia de Polícia Civil as cópias do boletim de ocorrência relacionado ao incidente.

Faz-se saber e destacar que estas ações não tem qualquer intuito de perseguir o Vereador Dione Ribeiro, mas sim de tomar medidas proporcionais à gravidade do ocorrido, pautadas pela justiça e responsabilidade.

A Câmara Municipal de Cerejeiras reitera o seu compromisso com a transparência e a integridade. Repudiamos veementemente qualquer conduta que coloque em risco a segurança e o bem-estar de qualquer Cidadão.