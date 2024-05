Em vídeo divulgado nesta sexta-feira (10), o Deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) esclareceu e comprovou ter destinado mais de R$ 800 mil em recursos extras para a escola Coronel Jorge Teixeira, localizada em Ariquemes, em 2022. No entanto, o parlamentar afirmou que até o momento os recursos não foram repassados para o município.

A declaração do deputado surge em meio a uma resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) que por maioria de votos julgou inconstitucional o orçamento secreto, conhecido como RP-9, que são emendas de relator ao Orçamento Geral da União. O julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 850, 851, 854 e 1014, reforça a necessidade de transparência e fiscalização na destinação de recursos públicos.

Coronel Chrisóstomo apresentou documentos que comprovam o envio dos recursos para a escola em questão e declarou que a situação pode ser averiguada no SINDORC – Sistema de indicação orçamentária RP 9, onde as Emendas de Relator-Geral do Orçamento da União (RP9) ficam arquivadas como se fossem extratos dos recursos.

“Destinei essa emenda para a Escola Coronel Jorge Teixeira, e se ainda não chegou, é porque precisamos questionar a Prefeitura e os ministérios sobre o motivo do atraso”, afirmou o deputado no vídeo.

Apesar do impasse quanto à chegada dos recursos enviados, Coronel Chrisóstomo reiterou seu compromisso com a região de Ariquemes, anunciando planos para asfaltar a área industrial e o setor 9 do município. Essa promessa visa melhorar as condições de infraestrutura e mobilidade na região, beneficiando a comunidade local e estimulando o desenvolvimento econômico da área.