Com um histórico de realizações no setor de alimentos, entretenimento e gestão cultural, Eliton Costa, empresário de destaque em Vilhena, anuncia sua pré-candidatura à Câmara Municipal, reforçando seu compromisso com as ideias e valores da família vilhenense,

Costa é conhecido como um menino trabalhador, fez história em seus 10 anos de trabalho no grupo Pato Branco onde exerceu diversas funções começando como empacotador e chegando a gerente de frente de caixa; posteriormente trabalhou 3 anos no agro na empresa Agrocat exercendo cargo administrativo. E, 2012, entrou para o ramo de entretenimento inaugurando o Old Ranch, empresa que comanda até hoje. Desde então, Costa não parou, montou a conveniência Brigadeiro no Posto Catarinense 2, bar Democrata, Boteco Major e Diip Bar. Além disso, organiza outras atividades como Camarote Old ranch (Café Cowboy) na feira agropecuária.

Durante seu período à frente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), Costa se distinguiu por revitalizar tradições e eventos significativos, como os desfiles cívicos de 7 de Setembro, que sob sua gestão, ganharam um novo brilho e uma profunda sensação de patriotismo. Sua atuação foi crucial na organização da Expovil, evento que se tornou um marco na cidade, atraindo turistas e fomentando a economia local. Além disso, suas iniciativas para embelezar Vilhena durante o período natalino criaram um ambiente festivo que beneficiou tanto moradores quanto comerciantes.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Costa explicou o motivo de lançar sua pré-candidatura a vereador, reiterando seu compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, a valorização da cultura e a promoção do empreendedorismo como pilares para o avanço de Vilhena.

“Minha experiência à frente da Fundação Cultural de Vilhena me mostrou o quanto podemos fazer quando trabalhamos com dedicação e amor por nossa cidade. Agora, como pré-candidato e defensor de boas ideias estou comprometido em levar essa energia e visão para a Câmara Municipal, sempre buscando o melhor para Vilhena e seus cidadãos”, afirma Costa.