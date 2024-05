Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Cacoal, Valdomiro Corá, abordou diversos aspectos do atual cenário político que envolve o Poder Legislativo sob sua liderança.

Após enfrentar turbulências internas e uma disputa judicial em torno de sua permanência na função, Corá enfatizou o compromisso da Câmara em atender às demandas da comunidade.

Corá destacou que os conflitos políticos são naturais no jogo democrático, explicando que a disputa decorreu da tentativa do prefeito em influenciar o Parlamento.

No entanto, ele ressaltou que a Justiça validou sua eleição à presidência, garantindo sua permanência no cargo. Para Corá, esse é um assunto superado, e a Câmara está dedicada a seu trabalho institucional.

O presidente diz preferiu manter a relação com o prefeito em âmbito institucional, afirmando que não busca proximidade com Adailton Fúria devido à sua postura de desinformar o público. Corá reiterou o compromisso de votar a favor do que for legítimo e necessário para o município, enquanto se posiciona contrariamente quando necessário.

Sobre o pagamento de diárias a vereadores para deslocamentos, Corá defendeu o direito dos representantes populares, argumentando que tais viagens são para buscar benefícios para a população de Cacoal. Ele afirmou que não há impedimento legal para essas viagens, desde que os vereadores cumpram com as exigências de prestação de contas.

Corá explicou a presença de uma comitiva de vereadores em Vilhena, que investiga denúncias dos servidores do SAAE. A comissão busca informações em órgãos federais, como Caixa Econômica Federal e Polícia Federal (PF), numa suposta fraude envolvendo empréstimos consignados a servidores comissionados. O grupo esteve na sede da PF para obter informações e orientações sobre o assunto (leia mais AQUI e AQUI).