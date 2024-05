No último sábado, 4, o Extra de Rondônia foi honrado com dois prestigiosos prêmios durante uma cerimônia realizada pelo Instituto Ângulo Pesquisas, em Vilhena.

Os prêmios reconhecem a dedicação e a confiança da comunidade de Vilhena e do Cone Sul no veículo de comunicação que divulga os fatos do dia-a-dia desde 2008 pela internet.

O evento, que marcou também o 27º aniversário do Instituto Ângulo Pesquisas, foi uma ocasião especial para celebrar a excelência e o profissionalismo das empresas e personalidades locais.

Representando toda a equipe do Extra de Rondônia, a repórter Thalita Karla recebeu os prêmios de “Melhor Site de Notícias” e “Melhor Jornal Local e Regional”.

O jornalista Orlando Caro, diretor comercial do Extra de Rondônia, disse que o site foi criado em janeiro de 2008, com o intuito de ser um canal de notícias em tempo real, e que está sempre em evolução, buscando aperfeiçoamento para se manter na liderança do segmento. “Em nome de toda a equipe do Extra de Rondônia, gostaria de agradecer profundamente a todos os nossos internautas que nos apoiam e confiam em nosso trabalho. Estes prêmios são dedicados a vocês, que nos impulsionam a cada dia a buscar a excelência na cobertura jornalística”, destaca.

CREDIBILIDADE DA ÂNGULO

Sidnei Rodrigues Silva, diretor da Ângulo Pesquisas, ressaltou a importância da credibilidade das pesquisas conduzidas pelo instituto ao longo dos anos, fortalecendo a confiança nas informações e nos resultados apresentados.

>>> CONFIRA, ABAIXO, OS HOMENAGEADOS DA NOITE DE GALA: