O empresário Douglas Vaz, proprietário da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, está de volta a Vilhena, trazendo consigo grandes novidades para o mercado imobiliário local.

A visita ao site Extra de Rondônia marca o anúncio oficial do início da segunda fase de vendas do loteamento Bosque dos Oitis, situado na região do Nova Orleans.

Com 365 unidades de terrenos do tipo classe econômica, o Bosque dos Oitis promete atrair aqueles que buscam um local com infraestrutura completa e ótima localização. As vendas terão início no dia 07 de junho, com um plantão de vendas no próprio local. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3321 4343 ou 99279 7845.

Além disso, Douglas Vaz revelou à reportagem planos ambiciosos para o segundo semestre. Está previsto o lançamento de um loteamento de alto padrão nas imediações da Unir, batizado de Boulevard dos Pinhais. Com terrenos que variam de 360 a 600 metros quadrados, esse empreendimento promete oferecer luxo e conforto em uma localização privilegiada.

Consultado sobre os investimentos em Vilhena, o empresário ressaltou o potencial promissor da cidade, destacando-a como uma das mais atrativas do Estado de Rondônia para quem busca sucesso nos negócios. Entretanto, Vaz enfatizou a importância da participação do setor produtivo e da sociedade na elaboração de um Plano Diretor que promova um desenvolvimento urbano planejado e organizado, visando impulsionar ainda mais o crescimento da cidade.

A empresa dirigida por Douglas Vaz tem sede no Espírito Santo e atua em São Paulo, Mato Grosso e Rondônia, sendo responsável por vários loteamentos já consolidados em Vilhena, caso do Solar de Vilhena, Boulevard Premium e Praças de Vilhena, além de empreendimentos em Cerejeiras, Chupinguaia e Cacoal.