Após anos e anos de promessas, enfim as obras para asfaltamento dos acessos da Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), em Vilhena, foram iniciadas.

O projeto é fruto de uma parceira entre o deputado Ezequiel Neiva e o prefeito Flori Cordeiro. Para esse asfalto o deputado Ezequiel Neiva destinou R$ 3,2 milhões de emenda parlamentar individual. Em contrapartida, a prefeitura executa os trabalhos pela Secretaria de Obras do município.

O projeto prevê a pavimentação dos seguintes trechos: Avenida Tancredo Neves – da Cruzeiro do Oeste até a rua Cascavel; rua Cruzeiro do Oeste – da rua Medianeiro, passando pela Tancredo Neves até a BR-364; e rua Cascavel – da avenida Tancredo Neves até a BR-364. Dessa forma, serão dois pontos de acesso asfaltado da CTR até a BR-364, sendo um pela rua Cascavel e outro pela rua Medianeiro.

O asfaltamento atenderá diretamente a mais de 1.000 caminhoneiros da CTR, além de motorista de outras empresas instaladas nas imediações do Setor 13 Industrial. “Parabéns ao prefeito Flori e ao secretário de Obras, Laércio Torres. Estive com o prefeito de Vilhena no início de abril. Flori garantiu que as obras seriam iniciadas em maio e cumpriu o seu compromisso”, destacou Ezequiel Neiva ao afirmar que asfalto será um dos projetos mais marcantes para o desenvolvimento de Vilhena.

AGILIDADE

Neiva explica que a execução pela própria prefeitura representa agilidade e economia. Como a secretária de Obras realiza o projeto, não houve necessidade contratar empresas, dispensando assim burocrático processo licitatório. Dessa forma, de acordo com o parlamentar, a prefeitura executa a obra maior rapidez e menos gastos aos cofres da prefeitura.

O prefeito Flori disse que o asfalto é reivindicação antiga dos moradores e caminhoneiros que transitam pelo local. “Será um grande projeto, fruto de uma parceria com o deputado Ezequiel Neiva”, acrescentou.

O presidente da Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), Jorge Roberto Rott Baumgratz, o popular Marreta disse que tantos os moradores do Setor 13 Industrial quanto os motoristas de carreta sofrem muito com a falta de infraestrutura. “É muita lama e buracos no período das chuvas e poeira no verão. É muito sofrimento”, lamentou Marreta ao agradecer o empenho do prefeito Flori e do deputado Ezequiel Neiva pela iniciativa.

TRECHO QUE SERÃO ASFALTADOS

Avenida Tancredo Neves – da Cruzeiro do Oeste até a Cascavel

Rua Cruzeiro do Oeste – Da rua Medianeiro, passando pela Tancredo Neves até a BR-364

Rua Cascavel – da avenida Tancredo Neves até a BR-364