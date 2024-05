Fábio Coelho Adriano, o “Adriano Vilhenense”, figura conhecida na política local, anuncia sua pré-candidatura pelo Democracia Cristã para as próximas eleições municipais em Vilhena.

Com histórico de duas tentativas como vereador e uma como deputado estadual, Adriano destaca seu amadurecimento político e seu compromisso com a renovação no Legislativo Municipal.

Ao longo das últimas três eleições, Adriano tem consolidado sua presença na cena política local.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, ele ressalta que cada experiência eleitoral contribuiu para seu crescimento e que agora, mais amadurecido, está pronto para mais um desafio. Caso seja referendado pelo seu partido e eleito pelo voto popular, Adriano promete ser uma voz ativa e presente, defendendo os interesses da população de Vilhena.

Adriano defende uma atuação legislativa pautada pelo interesse coletivo, criticando práticas que priorizam grupos específicos ou demandas pessoais. Ele argumenta que é essencial que os vereadores trabalhem em prol de projetos que beneficiem toda a sociedade, destacando a necessidade de renovação no Parlamento Municipal.

Segundo Adriano, a relação entre o Legislativo e o Executivo está permeada por interesses escusos, que não contribuem para o desenvolvimento da comunidade. Ele ressalta que é fundamental uma atuação transparente e colaborativa entre os poderes, visando sempre o benefício da população.

Adriano elogia a gestão do atual prefeito, mas critica a terceirização do sistema de saúde, argumentando que os recursos poderiam ser melhor aplicados em investimentos para a melhoria do sistema municipal de saúde. Ele alerta para a possibilidade de a entidade terceirizada deixar a cidade sem legado em termos de avanços na estrutura do setor.