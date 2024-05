Na manhã desta segunda-feira, 13 de maio, a Associação Comercial e Industrial de Vilhena foi palco do lançamento da aguardada 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

O evento contou com a presença de Cristiane de Cássia Bolonhez Rivero, analista e gestora do prêmio do Sebrae Rondônia, e Roberta Barros, gerente de Comunicação da instituição no Estado.

Este prestigiado prêmio, que acontece em âmbito estadual, regional e nacional, divide-se em diversas categorias, tais como Áudio, Texto, Vídeo, Fotojornalismo e, para a edição deste ano, uma novidade: Jornalismo Universitário, voltada para acadêmicos da área de Comunicação.

O tema central desta edição é “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”, visando destacar o papel vital das pequenas empresas na comunidade, além de iniciativas individuais de empreendedorismo. Os trabalhos inscritos devem ter sido veiculados entre 05 de junho do ano passado e 02 de junho deste ano.

As inscrições estão abertas até o dia 03 de junho, sendo realizadas de forma simples através do site www.premiosebraejornalismo.com.br . Os prêmios para os vencedores em Rondônia variam de R$ 7 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e o terceiro recebe um troféu e um curso Empretec ou Líder Coach. Na categoria Jornalismo Universitário, o vencedor recebe R$ 5 mil, o segundo colocado fica com R$ 2 mil e o terceiro ganha troféu e um curso Empretec ou Líder Coach.

A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá em Porto Velho, no dia 02 de agosto, com todas as despesas de viagem e hospedagem pagas pelo SEBRAE. Já na etapa nacional, em novembro em Brasília, os prêmios incluem equipamentos de última geração, além de troféus, cursos e todas as despesas cobertas.

Os vencedores das etapas estaduais se classificarão automaticamente para a disputa regional, que compreende os Estados da Região Norte. Os melhores trabalhos nesta fase serão selecionados para concorrerem nacionalmente.

O Extra de Rondônia, representado pelo jornalista Mario Quevedo com matéria veiculada em outubro do ano passado (confira aqui – https://www.extraderondonia.com.br/2023/10/07/com-foco-e-determinacao-garoto-empreendedor-quer-ser-milionario-em-dez-anos/), estará representado na disputa.