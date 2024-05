A equipe do Barcelona de Rondônia assegurou sua vaga na Final do Campeonato Rondoniense neste domingo, 12, ao vencer o União Cacoalense por 1×0, com gol de Márcio Wesley.

O jogo foi disputado às 15h no estádio Aluízio Ferreira, na capital do estado, Porto Velho. Esta foi a segunda vitória dos comandados do técnico Christian Ocampos na Semifinal, já que a equipe do Barça havia vencido o primeiro jogo em Cacoal por 1×0, com gol de Felipe Hulk.

No segundo jogo, o gol que deu a vitória ao Barcelona foi marcado por Márcio Wesley aos 92 minutos, já nos acréscimos da partida, garantindo a classificação para a final pelo placar agregado de 2×0.

Além da vaga para a final, o Barcelona também assegurou sua participação na Copa do Brasil de 2025, um marco para a nova gestão do time, que logo no primeiro ano, contando com investimentos da Miami Group Invest e da Zaeli Alimentos, disputará o título rondoniense e a tão sonhada Copa do Brasil.

Um dos responsáveis pela reestruturação da equipe, que hoje se destaca pela organização financeira e administrativa, muito por conta de seu apoio e do apoio de marcas parceiras, o CEO da Miami Group Invest e Rei das Fazendas Agronegócios, Nilton Ramos, destaca o empenho dos jogadores, comissão técnica e diretoria, e parabeniza a equipe do Barça pelas vagas conquistadas.

Valdemir Zago, empresário da Zaeli Alimentos e um dos grandes apoiadores da equipe, também enalteceu a classificação para a Copa do Brasil de 2025 e parabenizou a vaga conquistada para a final do campeonato estadual.

Agora, o Barcelona aguarda a definição do segundo jogo do confronto entre Porto Velho e VEC para conhecer seu adversário na final do campeonato estadual.